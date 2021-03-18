Опади продовжать заливати Україну і засипати її снігом, а температури знову підуть на спад

Такий невтішний прогноз на четвер, 18 березня, представили синоптики Укргідрометцентру.

Так, вони попередили українців про те, що дощі і мокрий сніг у четвер пройдуть практично по всій країні. Пощастить лише жителям Сумської, Чернігівської, Рівненської та Волинської областей, а також Закарпаття, де буде без опадів і сонячно.

У південних і південно-східних областях опади пройдуть у вигляді дощів, а на решті території країни варто чекати мокрого снігу і снігу з дощем. Вітер буде північним, зі швидкістю 5-10 м/с.

У четвер в Україні трохи похолодає після потепління напередодні. Так, у південних областях вночі очікується від +1 до +4 градусів, а вдень – від +4 до + 8.

На сході країни вночі температури опустяться до + 1...+4 градусів, а вдень повітря прогріється до +3 ... +8.

У Центральній Україні нічні температури триматимуться в районі 1-3 градусів вище нуля, а вдень стовпчики термометрів покажуть від +3 до +5 градусів.

У північних областях вночі очікується від -1 до +2 градусів, а вдень повітря прогріється до+3... + 5.

На заході вночі температури опустяться до -1 ... +3 градусів, а вдень очікується від +2 до +6.

У Києві вдень пройде невеликий мокрий сніг. Вночі стовпчики термометра покажуть від 0 до +2 градусів, а вдень – від +3 до + 5.

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