Публіка з ажіотажем стежить за життям телеведучого Володимира Остапчука та його нової дружини Христини Горняк

Благо, парочка активно ділиться кадрами в соцмережах, і нічого не соромиться. Як передає Politeka.net, Володимир з Христиною опублікували свіжі "сторіз" в Instagram, на яких показали свій романтичний вечір, що провели вдома.

Так, Остапчук продемонстрував, як догоджає втомленій дружині після роботи. Зірка подарував їй букет рожевих тюльпанів і її улюблене шампанське.

Парочка спочатку покуражилася перед камерою в коридорі своєї квартири, знімаючи відображення в дзеркалі. Після поцілунків і обіймів вони перебралися до вітальні, де Володимир розлив по келихах ігристий напій.

"Зустрілися вдома, втомлені, але теплі один до одного!", - підписані кадри.

"Що ти у мене такий ідеальний? Було замовлення на рожевеньке з газиками - рожевеньке з газиками прибуло. Клааасс, чуєте, як шипить...", - радісно коментувала задоволена чоловіком Христина.

Раніше ми розповідали, Остапчук насмішив кумедними кадрами з дружиною в автомобілі. Христина, будучи за кермом, запитала у нього: "Вов, куди далі їхати?". При цьому у дівчини був розгублений вираз обличчя.

Остапчук, голосом, як в GPS-навігаторах, допоміг дружині як міг: "Через 200 метрів поверніть праворуч. Ви провтикали поворот, зробіть ще один маневр. Ви занадто сумна, посміхніться".

Христина все ж не стримала посмішку.

"😂ви такі кумедні"; "🔥я тепер не зможу їздити, представлятиму Остапчука. І якщо ти мене завезеш, я знаю куди звертатися"; "обожнюю, коли ось цим голосом 😁мед для вух👌", - коментували в Мережі.

Нагадаємо, що виснажена після гарячих танців дружина Остапчука не витримала розлуки і зізналася: "поки чоловіка немає...".

Як повідомляла Politeka, ведучий шоу" Маска " Остапчук з опухлим і перекошеним обличчям розповів, що з ним сталося: "Вова, це капець".