Починаюча модель і співачка Соня Євдокименко, внучка легендарної Софії Ротару, розбурхала соковитим кадром
Як передає Politeka.net, 19-річна красуня опублікувала свіже фото в своєму мікроблозі в Instagram, на якому постала в образі леді-бос.
Так, на чорно-білому знімку внучка Ротару позувала в брючному костюмі та білій сорочці. Серйозність образу дівчина розбавила пікантною позою. Соня, розпатлавши розпущене волосся, сіла на стілець задом на перед, при цьому широко розставила ніжки й дещо вальяжно сперлася на спинку.
Красуня спопеляюче подивилася кудись убік, від чого аж мурашки по тілу.
"Довіртеся своїй подорожі", - підписала фото модель.
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Користувачі кинулися коментувати побачене: "Боже, як же ти красива!!!"; "Як алмази в небі! 🌟 💙 🌟 "; "дуже красиво!".
Відзначимо, Соня рано вирішила пов'язати своє життя з фешн-індустрією. Захотівши зробити кар'єру на міжнародному рівні, дівчина вирушила здобувати освіту в Лондон. У столиці Великобританії вона вчилася в коледжі гуманітарних наук. Потім переїхала в Нью-Йорк, де продовжила навчання в школі дизайну.
Раніше ми розповідали, внучка Ротару показала свій ідеальний ранок в мегаполісі. Крім зарядки та сніданку, красуня зайнялася приміркою нових весняних нарядів. Один з них, чорне плаття екстремальної довжини - особливо їй сподобалося. Модель позбулася ліфчика, покрутившись в цьому міні перед камерою. У якийсь момент Соня небезпечно нахилилася, засвітивши пружний, нічим не прикритий, бюст.
Нагадаємо, 19-річна внучка Ротару наврозхрист показала свою красу в повний зріст
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