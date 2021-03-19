Починаюча модель і співачка Соня Євдокименко, внучка легендарної Софії Ротару, розбурхала соковитим кадром

Як передає Politeka.net, 19-річна красуня опублікувала свіже фото в своєму мікроблозі в Instagram, на якому постала в образі леді-бос.

Так, на чорно-білому знімку внучка Ротару позувала в брючному костюмі та білій сорочці. Серйозність образу дівчина розбавила пікантною позою. Соня, розпатлавши розпущене волосся, сіла на стілець задом на перед, при цьому широко розставила ніжки й дещо вальяжно сперлася на спинку.

Красуня спопеляюче подивилася кудись убік, від чого аж мурашки по тілу.

"Довіртеся своїй подорожі", - підписала фото модель.

Користувачі кинулися коментувати побачене: "Боже, як же ти красива!!!"; "Як алмази в небі! 🌟 💙 🌟 "; "дуже красиво!".

Відзначимо, Соня рано вирішила пов'язати своє життя з фешн-індустрією. Захотівши зробити кар'єру на міжнародному рівні, дівчина вирушила здобувати освіту в Лондон. У столиці Великобританії вона вчилася в коледжі гуманітарних наук. Потім переїхала в Нью-Йорк, де продовжила навчання в школі дизайну.

Раніше ми розповідали, внучка Ротару показала свій ідеальний ранок в мегаполісі. Крім зарядки та сніданку, красуня зайнялася приміркою нових весняних нарядів. Один з них, чорне плаття екстремальної довжини - особливо їй сподобалося. Модель позбулася ліфчика, покрутившись в цьому міні перед камерою. У якийсь момент Соня небезпечно нахилилася, засвітивши пружний, нічим не прикритий, бюст.

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