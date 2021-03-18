Український співак Сергій Бабкін розповів про свій перший шлюб

В інтерв'ю для програми "ЖВЛ" на каналі "1+1" артист зізнався, що перший раз одружився через те, що його екс-кохана завагітніла.

Новина про незаплановану вагітність стала тоді повною несподіванкою для закоханих, тому перша дружина співака навіть хотіла зробити аборт. Але Сергій не дозволив їй цього зробити, заявивши, що"не розуміє абортів".

Однак навіть поява сина Іллі не змогло врятувати шлюб-пара розлучилася через рік.

"Я просто, напевно, зрозумів, що це не любов", – пояснив музикант причину розставання зі своєю колишньою дружиною.

Більше подробиць про першу дружину Бабкін не розповів.

Відомо, що першою дружиною Бабкіна була Лілія Ротань. Через деякий час після розлучення вона переїхала закордон. Тепер первісток артиста живе в Канаді і професійно займається хокеєм.

Також у програмі подружжя Сергій і Сніжана Бабкін торкнулися теми зрад артиста. Сніжана розповіла, що за три роки спільного життя у нього було більше ста жінок.

Вона зазначила, що хотіла піти від Сергія, але він переконав її не робити цього, і благав пробачити.

"Тобі необхідно їздити зі мною. Якщо ти підеш, я помру. Весь цей алкоголь і всі мої звички", - додав він тоді.

Сергій і Сніжана офіційно оформили шлюб в 2009 році. Пара виховує трьох дітей дочку Веселину, синів Артура і Єлисея.

Нагадаємо, нещодавно Сергій Бабкін переніс дві операції на очах, після того, як стрімко почав втрачати зір.

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