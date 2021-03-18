Генеральний директор Xiaomi Лей Цзюнь минулого місяця оголосив, що компанія працює над новим смартфоном в рамках своєї серії Mi Mix



За його словами, світ побачить новий пристрій вже цього року, передає Hitech.



Попри те, що компанія ще нічого не розкрила про пристрій, в мережі з'явилися ключові характеристики телефону.

Смартфон Mi Mix 4 буде поставлятися з дисплеєм QHD+ з дисплеєм AMOLED 120 Гц. Він також може поставлятися з екранною фронтальною камерою. Налаштування задньої камери може складатися з 48-мегапіксельного ультраширокого датчика, 50-мегапіксельного головного датчика і 48-мегапіксельного телеоб'єктива.

Кажуть, що камера також здатна запропонувати до 120-кратного і 15-кратного відеозумування. Для продуктивності телефон, за чутками, поставляється з першокласним процесором Qualcomm Snapdragon 888. Він також може поставлятися з підтримкою mmWave 5g.

Окрім нового телефону, Xiaomi також може запустити планшет із серії Mix. Компанія запустила Mi Pad 4 Plus в 2018 році. Пристрій поставлявся з процесором Qualcomm Snapdragon 660 і великим акумулятором місткістю 8260 мАг.

Нагадаємо, Xiaomi спантеличили новою ідеєю для камери смартфона: "Циферка для понту, щоб народ купував..."

Як повідомляла Politeka, діамантовий Xiaomi Mi 11 здивував мережу, з'явилися перші фото: "придатний прилад, але..."

Також Politeka писала, що смартфон Xiaomi з губною помадою розсмішив мережу: "чекаємо набір зимової гуми в подарунок для мужиків"