Генеральний директор Xiaomi Лей Цзюнь минулого місяця оголосив, що компанія працює над новим смартфоном в рамках своєї серії Mi Mix
За його словами, світ побачить новий пристрій вже цього року, передає Hitech.
Попри те, що компанія ще нічого не розкрила про пристрій, в мережі з'явилися ключові характеристики телефону.
Смартфон Mi Mix 4 буде поставлятися з дисплеєм QHD+ з дисплеєм AMOLED 120 Гц. Він також може поставлятися з екранною фронтальною камерою. Налаштування задньої камери може складатися з 48-мегапіксельного ультраширокого датчика, 50-мегапіксельного головного датчика і 48-мегапіксельного телеоб'єктива.
Кажуть, що камера також здатна запропонувати до 120-кратного і 15-кратного відеозумування. Для продуктивності телефон, за чутками, поставляється з першокласним процесором Qualcomm Snapdragon 888. Він також може поставлятися з підтримкою mmWave 5g.
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Окрім нового телефону, Xiaomi також може запустити планшет із серії Mix. Компанія запустила Mi Pad 4 Plus в 2018 році. Пристрій поставлявся з процесором Qualcomm Snapdragon 660 і великим акумулятором місткістю 8260 мАг.
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