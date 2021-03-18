Генеральный директор Xiaomi Лей Цзюнь в прошлом месяце объявил, что компания работает над новым смартфоном в рамках своей серии Mi Mix



По его словам, мир увидит новое устройство уже в этом году, передает Hitech.



Несмотря на то, что компания еще ничего не раскрыла об устройстве, новая утечка выявила ключевые характеристики телефона.

Смартфон Mi Mix 4 будет поставляться с дисплеем QHD+ с дисплеем AMOLED 120 Гц. Он также может поставляться с экранной фронтальной камерой. Настройка задней камеры может состоять из 48-мегапиксельного ультраширокого датчика, 50-мегапиксельного главного датчика и 48-мегапиксельного телеобъектива.

Говорят, что камера также способна предложить до 120-кратного и 15-кратного видеозумирования. Для производительности телефон, по слухам, поставляется с первоклассным процессором Qualcomm Snapdragon 888. Он также может поставляться с поддержкой mmWave 5G.

Помимо нового телефона, Xiaomi также может запустить планшет из серии Mix. Компания запустила Mi Pad 4 Plus в 2018 году. Устройство поставлялось с процессором Qualcomm Snapdragon 660 и большим аккумулятором емкостью 8260 мАг.

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