Популярна українська співачка Настя Каменських презентувала новий кліп "Девочки рулят" разом з Ганною Завгородньою та Лесею Нікітюк

Сьогодні Настя Каменських нарешті презентувала довгоочікуваний кліп на весняну пісню «Девочки рулят», про який так багато говорила (щоб подивитися кліп, доскролльте сторінку до кінця). Вся справа в тому, що Настя не тільки випустила тематичний кліп на нову композицію, вона також випустила разом з кращою подругою і дизайнером Ганною Завгородньої колекцію одягу та взуття.

А в її новому кліпі знялися не тільки вони з Анною, але ще відомі блогери, і телеведуча Леся Нікітюк. На зйомках була присутня і Даша Астаф'єва (кадрами співачка ділилася раніше). Відповідне відео опубліковане на офіційному YouTube-каналі Каменських.

Сама співачка та інші дівчата з'явилися в зухвалих яскравих образах: короткі спідниці, маленькі топи, кольорові гольфи і незвичайні зачіски.

"Це той красивий, захоплюючий, сексуальний світ, в якому живе кожна з нас. Вона знаходиться в гармонії з собою і насолоджується кожним моментом", – підписала ролик знаменитість.

Користувачі не змогли залишитися байдужими:

"Не чіпай руками мій гліттер-геніально!!! 🤩 ; Настя і Леся в одному кліпі. Що може бути крутіше?))😍; занадто швидко переключаються кадри, аж очі захворіли; мене дуже бентежить, що весь перерахований в пісні алкоголь я знаю; Настя це Шедевр!!!🥰 ; Настя-жіноче обличчя української музичної культури! Дуже гарне обличчя); Леська бомба! Дуже класна; не слухай тих хто кажуть що це дурниця; Просто естетичне задоволення!».

Також Настя спочатку показала себе в одному халаті і без макіяжу, ще сонною і втомленою, ще з припухлим після сну обличчям. А потім продемонструвала, як вона перетворюється завдяки косметиці, модному одязі і акуратною зачісці.

""Коли вирішила залишитися вдома, але подзвонили подруги і покликали тусити" 🤪 💃 🏻 а як би ви назвали це відео? #ДевочкиРулят 👭🤟», - написала Настя.

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