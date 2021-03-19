Анджеліна Джолі і Бред Пітт підійшли до фінальної стадії шлюборозлучного процесу, який триває вже п'ятий рік
45-річна Джолі має намір представити суду докази домашнього насильства з боку колишнього чоловіка за час їхнього шлюбу. Про це стало відомо виданню The Blast, який отримав доступ до судових документів.
Поряд з показаннями Анджеліни існує окрема подача документів, що стосуються показань неповнолітніх дітей колишньої пари. І Бред, і Анджеліна повинні дати дозвіл суду на участь 14 річної Шайло, а також 12-річних Нокса і Вів'єн в їх шлюборозлучному процесі.
19-річний Меддокс, 16-річна Захара і 17-річний Пакс також потенційно можуть давати свідчення в суді, проте вони вже не потребують згоди батьків.
Задоволена Лорак після відпочинку в Стамбулі спантеличила "новим" обличчям: "Які губи..."
"Холостяк" Заливако не встояв перед чарами брюнетки, кадри жарких поцілунків: "Побачень більше не буде"
Захмеліла Трегубова з "Х-Фактора" дозволила зазирнути у своє декольте: "Дякую"
Марія Рак, яка закотила скандал на "Голосі країни", зізналася у хворобі, яку приховувала: "Було вже так погано..."
"Мама вистрибнула у вікно": батько з сином загинули в пожежі, що виникла через електросамокат
Анджеліна і Бред, які подали на розлучення ще у вересні 2016 року, швидко наближаються до п'ятиріччя битви за опіку над своїми дітьми і розділу їх величезного стану.
Незабаром після того, як Анджеліна Джолі подала на розлучення з Бредом Піттом, стало відомо, що Бред перебував під слідством за звинуваченням у жорстокому поводженні з дітьми після інциденту з Бредом і їх сином Меддоксом на борту приватного літака. Було розпочато офіційне розслідування, яке в кінцевому підсумку закінчилося тим, що з Пітта зняли звинувачення.
Нагадаємо, що Анджеліна Джолі в спокусливій сукні без сорому пограла губами зі своїм пальчиком: "сама пристрасть"
Як повідомляла Politeka, Анджеліна Джолі в топі-корсеті з декольте зачарувала розкутим виглядом: "Голову закрутить ж!"
Також Politeka писала, що безсоромна Анджеліна Джолі в прозорій майці вивалила напоказ "бідончики", збентеживши батька і брата: "Ну і Сімейка»