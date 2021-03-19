Анджеліна Джолі і Бред Пітт підійшли до фінальної стадії шлюборозлучного процесу, який триває вже п'ятий рік

45-річна Джолі має намір представити суду докази домашнього насильства з боку колишнього чоловіка за час їхнього шлюбу. Про це стало відомо виданню The Blast, який отримав доступ до судових документів.

Поряд з показаннями Анджеліни існує окрема подача документів, що стосуються показань неповнолітніх дітей колишньої пари. І Бред, і Анджеліна повинні дати дозвіл суду на участь 14 річної Шайло, а також 12-річних Нокса і Вів'єн в їх шлюборозлучному процесі.

19-річний Меддокс, 16-річна Захара і 17-річний Пакс також потенційно можуть давати свідчення в суді, проте вони вже не потребують згоди батьків.

Анджеліна і Бред, які подали на розлучення ще у вересні 2016 року, швидко наближаються до п'ятиріччя битви за опіку над своїми дітьми і розділу їх величезного стану.

Незабаром після того, як Анджеліна Джолі подала на розлучення з Бредом Піттом, стало відомо, що Бред перебував під слідством за звинуваченням у жорстокому поводженні з дітьми після інциденту з Бредом і їх сином Меддоксом на борту приватного літака. Було розпочато офіційне розслідування, яке в кінцевому підсумку закінчилося тим, що з Пітта зняли звинувачення.

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