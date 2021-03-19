Анджелина Джоли и Брэд Питт подошли к финальной стадии бракоразводного процесса, который длится уже пятый год

45-летняя Джоли намерена представить суду доказательства домашнего насилия со стороны бывшего супруга за время их брака. Об этом стало известно изданию The Blast, получившему доступ к судебным документам.

Наряду с показаниями Анджелины существует отдельная подача документов, касающихся показаний несовершеннолетних детей бывшей пары. И Брэд, и Анджелина должны дать разрешение суда на участие 14 летней Шайло, а также 12-летних Нокса и Вивьен в их бракоразводном процессе.

19-летний Мэддокс, 16-летняя Захара и 17-летний Пакс также потенциально могут давать показания в суде, однако они уже не нуждаются в согласии родителей.

Анджелина и Брэд, которые подали на развод еще в сентябре 2016 года, быстро приближаются к пятилетию битвы за опеку над своими детьми и раздела их огромного состояния.

Вскоре после того, как Анджелина Джоли подала на развод с Брэдом Питтом, стало известно, что Брэд находился под следствием по обвинению в жестоком обращении с детьми после инцидента с Брэдом и их сыном Мэддоксом на борту частного самолета. Было начато официальное расследование, которое в конечном итоге закончилось тем, что с Питта сняли обвинения.

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