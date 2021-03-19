Відома модель Емілі Ратаковски вміє бути в центрі уваги навіть на пляжі в простому купальнику

Всесвітньо відома модель з привабливою зовнішністю нещодавно вперше стала матір'ю. Тепер Емілі рідко з'являється в Instagram і показує свої фото в звичному стилі. Вся увага Ратаковскі присвячена сім'ї. В цей же час користувачі мережі Instagram самі публікують кращі кадри знаменитості.

Наприклад, фото з Емілі, що позує в білому купальнику, вразило фанатів. Адже стрункості супермоделі на пляжі можна тільки позаздрити. Дівчина не тільки виглядала розкішно, але ще і дуже доглянуто.

Причому фанати зірки добре знають: Емілі не любить спорт і не займається ним у спортзалі, вважаючи це нудним заняттям. Більш того, красуня часто готує собі сама і не відмовляється від фаст-фуду.

Як можна помітити, все одно її форми в результаті дуже привабливі. Секрет виявився простий: Ратаковскі любить очищаючі дієти з соками, а також часто ходить на спеціальні масажі, щоб шкіра була завжди пружною і гладкою.

Також раніше Емілі Ратаковскі показала себе в цікавим образі, захопивши фанатів. На фото дівчина позувала в наряді в горошок, який вирішила залишити розкритим. Образ Емілі доповнила аналогічними трусиками, а ось ліфа на моделі не виявилося. У руці Ратаковскі тримала собаку, а волосся залишила розпущеним.

"Занадто солодка", "чистий вогонь", "Форма життя", "Бог - це жінка", " Доброго ранку. Любов", " Добре, тепер вона стає дійсно дикою. Дотепність", " ти точно красива, але я думаю, це вже занадто, чи не так?", "Вражаюче", "Омг так жарко", "пекуча бейба".

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