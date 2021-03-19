Известная модель Эмили Ратаковски умеет быть в центре внимания даже на пляже в простом купальнике

Всемирно известная модель с привлекательной внешностью недавно впервые стала матерью. Теперь Эмили редко появляется в Инстаграм и показывает свои фото в привычном стиле. Все внимание Ратаковски посвящено семье. В это же время пользователи сети Инстаграм сами публикуют лучшие кадры знаменитости.

К примеру, фото с Эмили, позирующей в белом купальнике, впечатлило фанатов. Ведь стройности супермодели на пляже можно только позавидовать. Девушка не только выглядела роскошно, но еще и очень ухожено.

Причем фанаты звезды хорошо знают: Эмили не любит спорт и не занимается им в спортзале, считая это скучным занятием. Более того, красотка часто готовит себе сама и не отказывается от фаст-фуда.

Как можно заметить, все равно ее формы в итоге очень привлекательны. Секрет оказался прост: Ратаковски любит очищающие диеты с соками, а также часто ходит на специальные массажи, чтобы кожа была всегда упругой и гладкой.

Также ранее Эмили Ратаковски показала себя в интересным образе, восхитив фанатов. На фото девушка позировала в наряде в горошек, который решила оставить раскрытым. Образ Эмили дополнила аналогичными трусиками, а вот лифа на модели не оказалось. В руке Ратаковски держала собаку, а волосы оставила распущенными.

"Слишком сладкая", "Чистый огонь", "Форма жизни", "Бог - это женщина", "Доброе утро. Любовь", "Хорошо, теперь она становится действительно дикой. Остроумие", "Ты точно красива, но я думаю, это уж слишком, не так ли?", "Поразительно", "Омг так жарко", "Обжигающая бэйба".

Напомним, томная Ратаковски устроила сеанс соблазна, выставив пышный бюст крупным планом

А еще Politeka писала, что знойная Ратаковски сдавила упругое декольте руками и пронзила взглядом в самое сердце

Также Politeka сообщала, что обольстительная Эмили Ратаковски подрумянила "булочки" в крошечном купальнике