Відома модель Белла Хадід, яка стала найкрасивішою жінкою світу, показала себе в гарячому образі

На фото Белла здалася без одягу і білизни. Красуня одягла тільки окуляри, а в руці тримала льодяник, яким доторкнулася до губ. Зірка повернулася до камери, демонструючи свіжий макіяж. На другому кадрі Хадід вже здалася з кроликом, який доторкнувся лапками до обличчя. Знімки вийшли досить пікантними і навіть кумедними, адже Белла вміє привернути увагу. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати поставили понад мільйон лайків і написали коментарі:

"Я люблю тебе, Белла. Спасибі", "схоже на мою кролячу Клару", "Ти так добре виглядаєш, що я навіть не можу", "як звали цього кролика", " можна мені отримати кролика?", "Ви чистили зуби сьогодні? :) ", "я так сильно тебе люблю, це чудово", "я молюся, щоб ви досягли всіх своїх цілей. Моя мета-досягти успіху і бути здоровим".

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Такі знімки були оприлюднені в одній з фан-груп, якими сповнений Instagram. Шанувальники часто згадують образи знаменитості. Цього разу фанати вирішили згадати, як Белла запаморочила голови перехожим.

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