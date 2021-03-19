Известная модель Белла Хадид, которая стала самой красивой женщиной мира, показала себя в горячем образе

На фото Белла показалась без одежды и белья. Красотка надела только очки, а в руке держала леденец, которым прикоснулась к губам. Звезда повернулась к камере, демонстрируя свежий мейкап. На втором кадре Хадид уже показалась с кроликом, который прикоснулся лапками к лицу. Снимки вышли довольно пикантными и даже забавными, ведь Белла умеет привлечь внимание. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты поставили более миллиона лайков и написали комментарии:

"Я люблю тебя, Белла. Спасибо", "Похоже на мою кроличью Клару", "Ты так хорошо выглядишь, что я даже не могу", "как звали этого кролика", "Можно мне получить кролика?", "Вы чистили зубы сегодня? :)", "я так сильно тебя люблю, это восхитительно", "Я молюсь, чтобы вы достигли всех своих целей. Моя цель - добиться успеха и быть здоровым".

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Такие снимки были обнародованы в одной из фан-групп, которыми полон Инстаграм. Поклонники часто вспоминают образы знаменитости. В этот раз фанаты решили вспомнить, как Белла вскружила головы прохожим.

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