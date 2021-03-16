Известная модель Белла Хадид сверкнула самым сокровенным в белой маечке

Звезда прошлась по улице в соблазнительном виде, пишет Politeka.net. Впрочем модель никогда ничего не стеснялась.

Поклонники постоянно вспоминают образы Беллы. В этот раз на одних из последних фото в фан-аккаунте звезда предстала в маечке на обнаженное тело.

Белая ткань обтянула самые сокровенные части тела. Сверху модель надела пиджак, который распахнула.

Также Хадид была в серых брюках, которые сидели чуть выше бедер, подчеркнув их красивую форму.

Звезда завершила образ стильными очками, а также сумкой и книгой.

Прическу модель сделала интересной - она "зализала" волосы назад, сверкая ушками.

"Я имею в виду силу этих фото, вау, я влюблен", - написали авторы поста.

За 12 часов пост собрал почти 400 лайков и немного комментариев.

"❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️", "Она может выбить из меня де**мо, и я все равно буду благодарить ее", - написали авторы поста.

Отметим, Беллу Хадид назвал самой красивой женщиной планеты один из пластических хирургов, руководствуясь принципом "золотого" сечения лица.

Ранее мы писали, что Белла Хадид поддерживает свою форму благодаря питанию и занятиям спортом.

Звезда предпочитает делать интенсивные тренировки с персональным тренером.

Она бегает 20 минут без перерыва, потом занимается боксом и работает с гантелями. Основную часть упражнений делает на пресс и ягодицы.

По мнению звезды, именно бокс помогает получить заветные кубики на прессе.

Напомним, как Белла Хадид выставила на камеру свои упругие ягодицы: "Вкусная конфетка"

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