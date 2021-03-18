Неперевершена голлівудська актриса, яка протягом десятиліть розбурхує уми шанувальників, Анджеліна Джолі, не втомлюється підкорювати своєю красою і чарівністю

Як передає Politeka.net, в соцмережі Instagram існують десятки фан-акаунтів, присвячених життю і творчості талановитої актриси. Черговий шедевр з'явився на одному з таких пабліків, Анджеліна Джолі в зухвалому вбранні, показала свої "стиглі вишеньки", які не приховала футболка.

Анджеліна Джолі постала в синіх джинсах, і футболці кольору кави з молоком. Трохи розпатлане волосся Анджеліна поклала на плечі. Актриса явно не дбала про свій зовнішній вигляд, і одягла футболку без ліфчика, при цьому "Вишеньки" ледь не продірявили тонку тканину футболки знаменитості.

Тепер Анджеліна Джолі веде замкнутий спосіб життя, виховуючи шестеро дітей, і мало показується на публіці, а вбрання її більш ніж стримані. Однак, так було не завжди, і дане фото тому підтвердження, пустотлива і зухвала Джолі, за якою так нудьгують шанувальники з усього світу, розбурхала фанатів, побачивши свою фаворитку вони почали залишати лайки.

Зазвичай, фотографії Джолі набирають велику кількість коментарів, проте на новому фан-акаунті, хоча і велика кількість шанувальників, понад 10 тисяч, проте коментатори не поспішають оспівувати свою улюбленицю.

Однак, коментатори люблять захоплюватися красою актриси, розміщуючи безліч приємних слів і Емодзі для своєї зірки:

"💘💘💘💘💘", "🔥🔥🔥🔥👏👏👏👏👏👏", "Яка ж вона шикарна😍 😍 😍", "Ах, який погляд"," моя королева"," найкрасивіша жінка", "Супер, чарівний ангел!",- залишають зворотний зв'язок шанувальники.

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