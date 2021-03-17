Знаменитая голливудская актриса и режиссер Анджелина Джоли покорила поклонников внешностью и талантом
Поклонников звезды, кажется, становится все больше с каждым годом, передает Politeka.net. Красотка не только обладает идеальной внешностью и талантом, но также занимается благотворительностью. Именно поэтому актриса стала кумиром многих.
Пользователи сети создают страницы в Инстаграм, где вспоминают жаркие образы соблазнительницы.
В этот раз поклонники опубликовали черно-белый снимок, в котором звезда была в шелковой маечке на тончайших бретельках. Вероятно, под тонкой тканью скрывалась обнаженная грудь.
Глубокое декольте притягивало взгляд, не меньше красивого бюста.
Довольна Лорак после отдыха в Стамбуле озадачила "новым" лицом: "Какие губы..."
Кадры задержания Влада Ямы на крыше появились в Сети: "Не подходите, я сейчас прыгну!"
Скандалом обернулось появление "Холостячки" Мишиной на Мастер Шеф, Михайлюку тоже досталось: "Тошнит..."
"Денег не хватало": заработки в Чехии закончились трагедией для украинской семьи, 3-летний малыш остался сиротой
"Как спасать жизни?": главврач больницы предупредил о грядущем коллапсе, срочное заявление
Артистка закинула голову назад, приподняла подбородок. Она закрыла глаза и приоткрыла губы.
"Еще один редкое 😉", - написали авторы поста.
Публикация собрала почти 2000 лайков и много комментариев. Пользователи сети с восхищением писали комплименты артистке.
"Очень красиво и **ксуально ❤️❤️🔥🔥🔥🔥👏", "Вау", "Мое сердце останавливается, глядя на тебя! Ты невероятно горячая и прекрасная женщина", "Великолепная", "Завораживает", - написали пользователи сети.
Ранее мы писали, Анджелина Джоли родилась 4 июня 1975 года в семье известных актеров.
На момент появления будущей звезды родители воспитывали 2-летнего сына Джеймса Хейвена.
Крестные девочки — французская кинозвезда Жаклин Биссет и оскароносный американский актер Максимилиан Шелл.
Напомним, что Анджелина Джоли в соблазнительном платье без стыда поиграла губами со своим пальчиком: "Сама страсть"
Как сообщала Politeka, Анджелина Джоли в топе-корсете с декольте очаровала раскрепощенным видом: "Голову закружит же!"
Также Politeka писала, что бесстыжая Анджелина Джоли в прозрачной майке вывалила напоказ «бидончики», смутив отца и брата: «Ну и семейка»