Звезда показала себя в красивой позе

Знаменитая голливудская актриса и режиссер Анджелина Джоли покорила поклонников внешностью и талантом

Поклонников звезды, кажется, становится все больше с каждым годом, передает Politeka.net. Красотка не только обладает идеальной внешностью и талантом, но также занимается благотворительностью. Именно поэтому актриса стала кумиром многих.

Пользователи сети создают страницы в Инстаграм, где вспоминают жаркие образы соблазнительницы.

В этот раз поклонники опубликовали черно-белый снимок, в котором звезда была в шелковой маечке на тончайших бретельках. Вероятно, под тонкой тканью скрывалась обнаженная грудь.

Глубокое декольте притягивало взгляд, не меньше красивого бюста.

Артистка закинула голову назад, приподняла подбородок. Она закрыла глаза и приоткрыла губы.

"Еще один редкое 😉", - написали авторы поста.

Публикация собрала почти 2000 лайков и много комментариев. Пользователи сети с восхищением писали комплименты артистке.

"Очень красиво и **ксуально ❤️❤️🔥🔥🔥🔥👏", "Вау", "Мое сердце останавливается, глядя на тебя! Ты невероятно горячая и прекрасная женщина", "Великолепная", "Завораживает", - написали пользователи сети.

Ранее мы писали, Анджелина Джоли родилась 4 июня 1975 года в семье известных актеров.

На момент появления будущей звезды родители воспитывали 2-летнего сына Джеймса Хейвена.

Крестные девочки — французская кинозвезда Жаклин Биссет и оскароносный американский актер Максимилиан Шелл.

Напомним, что Анджелина Джоли в соблазнительном платье без стыда поиграла губами со своим пальчиком: "Сама страсть"

Как сообщала Politeka, Анджелина Джоли в топе-корсете с декольте очаровала раскрепощенным видом: "Голову закружит же!"

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