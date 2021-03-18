Непревзойденная голливудская актриса, которая на протяжение десятилетий будоражит умы поклонников, Анджелина Джоли, не устает покорять своей красотой и обаянием

Как передает Politeka.net, в соцсети Инстаграм существуют десятки фан-аккаунтов, посвященных жизни и творчеству талантливой актрисы. Очередной шедевр появился на одном из таких пабликов, Анджелина Джоли в дерзком наряде, показала свои "спелые вишенки", которые не скрыла футболка.

Анджелина Джоли предстала в синих джинсах, и футболке цвета кофе с молоком. Немного растрепанные волосы Анджелина уложила на плечи. Актриса явно не заботилась о своем внешнем виде, и надела футболку без лифчика, при этом "вишенки" едва не продырявили тонкую ткань футболки знаменитости.

Теперь Анджелина Джоли ведет замкнутый образ жизни, воспитывая шестеро детей, и мало показывается на публике, а наряды ее более чем сдержаны. Однако, так было не всегда, и данное фото тому подтверждение, озорная и дерзкая Джоли, за которой так скучают поклонники со всего мира, взбудоражила фанатов, завидев свою фаворитку они принялись оставлять лайки.

Обычно, фотографии Джоли набирают большое количество комментариев, однако на новом фан-аккаунте, хотя и большое количество подписчиков, более 10 тысяч, однако комментаторы не спешат воспевать свою любимицу.

Однако, комментаторы любят восторгаться красотой актрисы, размещая множество приятных слов и эмодзи для своей звезды:

"💘💘💘💘💘", "🔥🔥🔥🔥👏👏👏👏👏👏", "Какая же она шикарная 😍😍😍", "Ах, какой взгляд", "Моя королева", "Самая красивая женщина", "Супер, очаровательный ангел!", - оставляют обратную связь поклонники.

Напомним, что раскованная Анджелина Джоли опасно наклонилась, едва не вывалив свое "богатство" из декольте: "Любим и хотим...".

Как сообщала Politeka, разгоряченная Анджелина Джоли остудила свой пыл прямо в фонтане: "Завораживает".

Также Politeka писала, что в Сети сравнили неувядающую красотку Джоли в смелом наряде с разницей в 16 лет: "С годами только…".