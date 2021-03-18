Знаменитая голливудская актриса и режиссер Анджелина Джоли еле удержала свои формы

Красотка привлекает внимание не только своим талантом, и добрым сердцем (она занимается благотворительностью), но и внешностью, передает Politeka.net.

Пользователи сети активно публикуют снимки звезды в разных образах. В этот раз поклонники вспомнили, как артистка вскружила голову своими шикарными формами, выпрыгивающими из декольте.

На снимке еще совсем молодая актриса позировала в черном жакете, под который надела лишь белье. Из большого декольте выставился пышный бюст в кружевном черном лифчике. Казалось, формы могут выпрыгнуть из выреза и показаться во всей красе.

Артистка сделала пышную прическу, она зачесала одну часть локонов, упираясь локтем об коленку. Глаза звезды завораживали, они были подчеркнуты темными тенями и черным карандашом.

Джоли улыбалась и смотрела в камеру.

За четыре часа публикация собрала почти 400 лайков и много комментариев. Пользователи сети написали много приятного, но один из них подробно рассказал, что чувствует к кумиру:

"В жизни есть люди, которых мы любим и хотим узнать, мы хотим их обнять и даже поцеловать, есть такие красивые душой люди, которых мы хотели бы поблагодарить за работу, которую они делают для нуждающихся, за их вклад в образование. Есть люди, которых мы любим, потому что их улыбки приносят нам радость и счастье, есть люди, которых мы всегда будем помнить... мы всегда будем любить вас за то, кто вы есть и что вы делаете, Анджелина Джоли".

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