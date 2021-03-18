Російська співачка Алла Пугачова сколихнула громадськість словами про свою старість

Як передає Politeka.net, вислів російської Примадонни процитувала одне з фан-сраниць в Instagram.

"Пішла тенденція звинувачувати мене в старості. Неначе люди самі не старітимуть. А я-то зросла «Молодим скрізь у нас дорога, старикам везде у нас почет». І ось я, тітонька сімдесяти років, що виросла на таких правилах, раптом читаю, і мене сміх розбирає: "Стара! Така-сяка. Дивіться, яка вона, без фарби, без усього!«Думаю: "А я тебе додам! Instagram-це цікаво, мені вже сподобалося, пограти можна - коли нудно...", - говорила раніше співачка.

Пугачова визнала, що дійсно відчуває на собі вплив віку.

"І ось мені так це набридло, що всі пишуть, звинувачують: «стара, стара». Так! Я стара. І нічого з цим я вдіяти не можу. Говорити про те, що у мене душа молода, я теж не буду. Так, я старію. Вже лягаєш і думаєш: «прокинутися б», - наводять слова артистки в мережі.

Зазначимо, висловлювання Примадонни активно коментують.

"Всім би так гідно старіти))) і при цьому залишатися такою енергійністю дуже красивою", " красуня завжди, виглядає божественно, завжди посміхається і дарує любов", "Алла Борисівна, Ви всім жінкам приклад", "це від заздрості! Дай Бог вам з Максимом, довгого і щасливого життя«, "Злющие і дуже заздрісні все-таки людці👎 ви Красуня і молодець👌 так тримати", " Ой що ви!!! Ви просто шик! Красуня! Захоплення завжди!", "Всіх гримз в бан! Всіх інших в друзі", - пишуть в коментарях.

Нагадаємо, що 71-річна Пугачова в прозорій сукні вразила видом на вечірці Івлєєвої з "Орла і решки": "це що шабаш?".

Як повідомляла Politeka, квітучого Галкіна не впізнали поруч зі старіючою Пугачовою: "син з мамою".

Також Politeka писала, що щасливий Галкін завис з Пугачовою в нічному клубі, кадри потрапили в мережу: ну і парочка.