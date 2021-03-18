Російська співачка Алла Пугачова сколихнула громадськість словами про свою старість
Як передає Politeka.net, вислів російської Примадонни процитувала одне з фан-сраниць в Instagram.
"Пішла тенденція звинувачувати мене в старості. Неначе люди самі не старітимуть. А я-то зросла «Молодим скрізь у нас дорога, старикам везде у нас почет». І ось я, тітонька сімдесяти років, що виросла на таких правилах, раптом читаю, і мене сміх розбирає: "Стара! Така-сяка. Дивіться, яка вона, без фарби, без усього!«Думаю: "А я тебе додам! Instagram-це цікаво, мені вже сподобалося, пограти можна - коли нудно...", - говорила раніше співачка.
Пугачова визнала, що дійсно відчуває на собі вплив віку.
"І ось мені так це набридло, що всі пишуть, звинувачують: «стара, стара». Так! Я стара. І нічого з цим я вдіяти не можу. Говорити про те, що у мене душа молода, я теж не буду. Так, я старію. Вже лягаєш і думаєш: «прокинутися б», - наводять слова артистки в мережі.
Задоволена Лорак після відпочинку в Стамбулі спантеличила "новим" обличчям: "Які губи..."
Скромниця Нікітюк, яка живе з меценатом, розсекретила свій райдер: "Щоб ви не думали, що я..."
Марія Рак, яка закотила скандал на "Голосі країни", зізналася у хворобі, яку приховувала: "Було вже так погано..."
Розкішна Дженніфер Лопес в непристойному міні засліпила "гідністю" в декольте: "Краща..."
"Холостяк" Михайлюк похвалився дружиною в бікіні і несподівано розповів про свою біду: "Друзі, я втратив..."
Зазначимо, висловлювання Примадонни активно коментують.
"Всім би так гідно старіти))) і при цьому залишатися такою енергійністю дуже красивою", " красуня завжди, виглядає божественно, завжди посміхається і дарує любов", "Алла Борисівна, Ви всім жінкам приклад", "це від заздрості! Дай Бог вам з Максимом, довгого і щасливого життя«, "Злющие і дуже заздрісні все-таки людці👎 ви Красуня і молодець👌 так тримати", " Ой що ви!!! Ви просто шик! Красуня! Захоплення завжди!", "Всіх гримз в бан! Всіх інших в друзі", - пишуть в коментарях.
Нагадаємо, що 71-річна Пугачова в прозорій сукні вразила видом на вечірці Івлєєвої з "Орла і решки": "це що шабаш?".
Як повідомляла Politeka, квітучого Галкіна не впізнали поруч зі старіючою Пугачовою: "син з мамою".
Також Politeka писала, що щасливий Галкін завис з Пугачовою в нічному клубі, кадри потрапили в мережу: ну і парочка.