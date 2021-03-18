Відома модель Соня Євдокименко, внучка легендарної співачки Софії Ротару, показала себе на тренуванні

На фото Соня позувала в чорному топі і штанях. Зірка стояла перед дзеркалом в спортзалі, демонструючи точену фігуру і плоский животик. Євдокименко залишила волосся розпущеним, а знімала себе на телефон, вигнувши одну ніжку, і закривши обличчя. Кадр вийшов мотивуючим і захоплюючим, адже внучка Ротару виглядає бездоганно. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Вечірня сесія виконана", - написала зірка під фотографією.

Фанати не ставили лайки і не писали Коментарі, адже Соня викинула кадр в сторіс Instagram, де немає подібних функцій, але так і хочеться додати: "молодість прекрасна, неможливо відірвати погляд".

Відомо, що Євдокименко зараз живе і будує кар'єру в Нью-Йорку, США. Красуня не забуває і про Батьківщину - Україну, відвідуючи сімейні свята, такі, як весілля племінниці Ротару Соні Кей.

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Цього разу модель постала в білому топіку з непристойним декольте. Тканина обтягнула оголений бюст, підкресливши його обсяг. Наряд був трохи прозорим, тому можна було розглянути найінтимніші деталі. Топ обтягнув струнку талію.

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