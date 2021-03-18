Известная модель Соня Евдокименко, внучка легендарной певицы Софии Ротару, показала себя на тренировке
На фото Соня позировала в черном топе и штанах. Звезда стояла перед зеркалом в спортзале, демонстрируя точеную фигуру и плоский животик. Евдокименко оставила волосы распущенными, а снимала себя на телефон, выгнув одну ножку, и закрыв лицо. Кадр получился мотивирующим и увлекательным, ведь внучка Ротару выглядит безупречно. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.
"Вечерняя сессия выполнена", - написала звезда под фотографией.
Фанаты не ставили лайки и не писали комментарии, ведь Соня выбросила кадр в сторис Инстаграм, где нет подобных функций, но так и хочется добавить: "Молодость прекрасна, невозможно оторвать взгляд".
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Известно, что Евдокименко сейчас живет и строит карьеру в Нью-Йорке, США. Красотка не забывает и про родину - Украину, посещая семейные праздники, такие, как свадьбу племянницы Ротару Сони Кей.
Мы писали, что начинающая модель и певица Соня Евдокименко пленила фигурой в прозрачном наряде.
В этот раз модель предстала в белом топике с неприличным декольте. Ткань обтянула обнаженный бюст, подчеркнув его объем. Наряд был немного прозрачным, поэтому можно было рассмотреть самые интимные детали. Топ обтянул стройную талию.
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