Епатажна телеведуча Леся Нікітюк розохотила апетит шанувальників, показавши смачні кадри біля відомого судді Майстер Шеф

Як передає Politeka.net, в сторіс свого аккаунта в Instagram знаменитість вирушила на обід в ресторан, де їй принесли смачний пісний "супець".

Леся повідомила шанувальникам, які невпинно стежать за її аккаунтом, що вона заїхала до одного, показавши відомого суддю проета "Майстер Шеф, Володимира Ярославського, і він зараз наллє їй супець. Леся притулилася до ресторатора ближче, щоб шанувальники гарненько розгледіли її друга. Раскрасневшийся Ярославський розплився в усмішці.

"Наливай!, Мммммм, яка краса!",- прокоментувала Леся. А Володимир додав, що суп ще й пісний.

Леся підписала відео"Володя, мій улюблений шеф". А потім "по секрету" розповіла, що з суботи в Києві закривають всі ресторани. Так що тепер буде знову все "тільки на винос".

Варто сказати, що дівчина використовує фільтр в Instagram, який трохи спотворює її обличчя, очі і колір шкіри. Однак, по всій видимості, Нікітюк подобається такий образ. А ось і саме відео з"улюбленим шефом".

Не так давно Леся Нікітюк розміщувала фото з "Ліпсінк Батла", де зобразила пишногруду Адель. Щоб телеведуча була схожа на неї, їй підклали груди, а також зробили красиві локони на голові. Струнка фігура Нікітюк не дозволила їй на 100% скопіювати Адель.

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