Эпатажная телеведущая Леся Никитюк раззадорила аппетит поклонников, показав вкусные кадры возле известного судьи Мастер Шеф

Как передает Politeka.net, в сторис своего аккаунта в Инстаграм знаменитость отправилась на обед в ресторан, где ей принесли вкусный постный "супец".

Леся сообщила поклонникам, которые неустанно следят за ее аккаунтом, что она заехала к другу, показав известного судью проета "Мастер Шеф, Владимира Ярославского, и он сейчас нальет ей супец. Леся прижалась к ресторатору поближе, чтобы поклонники хорошенько разглядели ее друга. Раскрасневшийся Ярославский расплылся в улыбке.

"Наливай!, Мммммм, какая красота!", - прокомментировала Леся. А Владимир добавил, что суп еще и постный.

Леся подписала видео "Володя, мой любимый шеф". А затем "по секрету" рассказала, что с субботы в Киеве закрывают все рестораны. Так что теперь будет снова все "только на вынос".

Стоит сказать, что девушка использует фильтр в Инстаграм, который немного искажает ее лицо, глаза и цвет кожи. Однако, по всей видимости, Никитюк нравится такой образ. А вот и само видео с "любимым шефом".

Не так давно Леся Никитюк размещала фото с "Липсинк Батла", где изобразила пышногрудую Адель. Чтобы телеведущая была похожа на нее, ей подложили грудь, а также сделали красивые локоны на голове. Стройная фигура Никитюк не позволила ей на 100% скопировать Адель.

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