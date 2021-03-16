Известная украинская телеведущая Леся Никитюк пленила эффектным перевоплощением на сцене популярного шоу

Как передает Politeka.net, в Инстаграм шоу звездных пародий «Липсинк батл» опубликовали фото Никитюк в образе певицы Адель. Чтобы телеведущая была похожа на нее, ей подложили грудь, а также сделали красивые локоны на голове. Стройная фигура Никитюк не позволила ей на 100% скопировать Адель. Да и платье костюмеры выбрали не такое, как было у звезды.

«Стало известно, что в третьем эпизоде за звание лучшего пародиста будет соревноваться пара народных любимцев - эпатажная телеведущая Леся Никитюк в образе легендарной Адель «залипсит» хит Hello и Павел Зибров в образе Фредди Меркури. После выступления Леся ответит на острые вопросы ведущих о своей личной жизни! Как думаешь, кто победит в батле Леся Никитюк или Павел Зибров?», - подписали коллаж авторы аккаунта.

В комментариях зрители оставили массу приятных слов. Не обошлось и без критики.

«Леся просто the best», «Без вариантов! Леся!», «Леся, другого варианта нет, думаю победа за Лесей. Обожаю», «Грудь намостили, перья подбили, а оно неудачное, руки и то не так "сложила". Единственное, что надо было в пародии, когда стоишь и рот открываешь. Леся! Леся! Которая звэзда, такие и поклонники», «Супер! Бомба», - пишут пользователи сети.

Напомним, что скандальная Никитюк в Турции неожиданно попросила прощения у украинцев: "Ух, вы Леся отдыхаете...".

Как сообщала Politeka, эпатажная Никитюк после возвращения из Турции засветила "засосы" на идеальных ножках: "А, может, к черту…".

Также Politeka писала, что полураздетая Леся Никитюк с раздвинутыми ногами решила немного подерзить: "Джей Ло в молодые годы".