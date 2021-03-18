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Відома українська співачка Ірина Білик вразила ефектним образом

50-річна артистка поділилася знімкамм на своїй сторінці в Instagram, повідомляє Politeka.net.

Ірина Білик згадала про фотосесію, яка відбулася три роки тому. Кадри вона показала в сторіс в розділі»в цей день".

На фото виконавиця кутається в розкішну чорну шубу з довгого штучного хутра.

Романтичний образ артистки завершили легкі голлівудські кучері і макіяж з акцентом на очі. Яскравим акцентом стали накладні вії, які надали особливу виразність погляду.

Білик драматично дивиться в камеру, чим зробила зйомку загадковою.

Відзначимо, такий образ співачки викликав захоплену реакцію користувачів мережі.

"Ух ти!!!! Ірина, як здорово вийшли на фото!!! Дуже красива", "Боже які гарні очі», «найулюбленіша квіточка 🌹 можу захоплюватися вічно», «дівчинка, романтична», «взагалі не схожа на себе», «Ти просто ангел», «ви мій ідеал як повинна виглядати жінка», "Богиня", - пишуть в коментарях.

Відзначимо, серед тих, хто поставив "лайк" публікації виявився і хореограф, суддя шоу "Танці з зірками" Влад Яма.

Нагадавши, 50-річна Білик заінтригувала відчайдушною витівкою: "Все незрозуміле і незвичайне...".

Як повідомляла Politeka, у "Дизель шоу" несподівано нагрянув Лукашенко з Білик під руку, українці в гніві: "Днище".

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