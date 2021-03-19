Зірка Холостяка, переможниця шоу Даша Квіткова показала справжню себе без фільтрів

Даша Квіткова опинилася в центрі уваги після того, як оголосила про свою вагітність. Дівчина не стала приховувати, як проходить цей період і ховатися від камер. Навпаки, вона з легкістю показує, як змінюється і дивує своєю сміливістю.

На початку вагітності її вага становила всього 55 кг, через п'ять місяців Даша набрала більше десяти кг і сіла за вказівкою лікаря на спеціальну дієту

«З кожним днем все більше схожа на кабачок-неваляшку " - розповіла Даша раніше.

Для порівняння Квіткова також представила фото того, як виглядала до вагітності в простому чорному купальнику: «а моя Талі в 59 см повернеться взагалі?"- написала вона.

І все ж в коментарях під фото в Instagram нав'язливі користувачі почали засипати дівчину критикою, вказувати їй, що робити і говорити, як вона повинна вести себе в цій ситуації.

Після цього дівчині довелося дати перший серйозний коментар:

"Одна справа, коли ви про мене "кудахкаете" в коментарях і розводите бруд, а інша справа, коли зачіпаєте моїх рідних. І ті, хто в тихушку "подлайкивает" такі коментарі, не дивуйтеся, що не можете потрапити до мене на сторінку", - продовжила вона, побажавши в кінці всім "любові і адекватності".

Раніше шанувальники були здивовані настільки різкого набору ваги у улюблениці:

"Легка тормознутость?); А шкарпетки і взуття скоро весело буде надягати; Ну прям росте малюк і ви разом з ним не по днях, а по годинах) 9 кг вже набрали🤪 🤪 🤪; така Малятко була; на 33 тижні буде ще веселіше з машини вилазити 😅; 20 тижнів,і плюс 10 кг це не норма за всю повинні набирати +10,12 кг; 10 кг для 20 тижні багато і шкідливо для судин. Але Даша написала, що її посадили на міні-дієту; блін,, ви товщі мене, а на фото худенька,, як так😮».

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