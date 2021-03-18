Відома модель Таня Брик з "Супер Топ-модель по-українськи" показала свої навички
На фото Таня позувала в міні-топі і шортиках. Зірка стояла на руках у пілона, обіймаючи ногами сталеву жердину. Красуню зовсім не бентежила провокаційна поза і дівчина із задоволенням демонструвала ефектну фігуру, завдяки чому кадр вийшов більш, ніж просто пікантним. Про це пише Politela.net з посиланням на сторінку знаменитості.
"Як успіхи з пілоном? Давно не було фото", - запитав один з фанатів у дівчини.
Красуня зізналася, що у неї виникла невелика проблема, через яку їй довелося тимчасово призупинити тренування, але пообіцяла скоро порадувати новим контентом:
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"У спортзалі через необережність отримала травму. На пілон тому не ходила. Але думаю з наступного тижня вже відновити тренування".
Ми писали, що відома модель Таня Брик, зірка "Супер Топ-модель по-українськи" захопила формами в нижній білизні.
Цього разу Брик продемонструвала, на скільки струнка надівши одну нижню білизну.
Модель красиво вигнулася, показуючи маленькі груди.
Нагадаємо, роздягнена переможниця "Супер топ-модель по-українськи" Таня Брик довела, що не товста
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