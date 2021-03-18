Відома модель Таня Брик з "Супер Топ-модель по-українськи" показала свої навички

На фото Таня позувала в міні-топі і шортиках. Зірка стояла на руках у пілона, обіймаючи ногами сталеву жердину. Красуню зовсім не бентежила провокаційна поза і дівчина із задоволенням демонструвала ефектну фігуру, завдяки чому кадр вийшов більш, ніж просто пікантним. Про це пише Politela.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Як успіхи з пілоном? Давно не було фото", - запитав один з фанатів у дівчини.

Красуня зізналася, що у неї виникла невелика проблема, через яку їй довелося тимчасово призупинити тренування, але пообіцяла скоро порадувати новим контентом:

"У спортзалі через необережність отримала травму. На пілон тому не ходила. Але думаю з наступного тижня вже відновити тренування".

Ми писали, що відома модель Таня Брик, зірка "Супер Топ-модель по-українськи" захопила формами в нижній білизні.

Цього разу Брик продемонструвала, на скільки струнка надівши одну нижню білизну.

Модель красиво вигнулася, показуючи маленькі груди.

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