Українська співачка Ані Лорак, яка живе і будує кар'єру в Росії, вразила романтичним образом з книжкою

Як пише Politeka.net, у себе в Instagram співачка опублікувала дуже тепле затишне фото. Кароліна сиділа на диванчику закутавшись в подовжений піджак. Співачка була при параді: її волосся рівно спадало на плечі, а на обличчі красувався яскравий макіяж. В руках у зірки була книжка.

"Книга-найкращий друг, який завжди з тобою поруч. Можна відключитися від зовнішніх справ, поспілкуватися з автором, отримати знання і їжу для роздумів. Інформація нас об'єднує", - підписала фото співачка.

У коментарях спекотній красуні залишили масу теплих слів. Не обійшлося і без жартів.

"Дуже хотілося б прочитати вашу книгу", "ми досі вашу чекаємо", "Кароліна, яка ви красива", "Кароліна, переверни книгу🤣 🤣", "яка ви затишна, було б так здорово якби ви написали книгу, ви така мудра і позитивна дівчина, дуже б хотілося почитати ваші думки", - пишуть користувачі Мережі.

Раніше ми писали, що Ані Лорак показала себе в машині з незвичайного ракурсу. Як відомо, нещодавно співачка літала з гастролями до Туреччини і навіть влаштовувала прогулянку вулицями Стамбула.

Нагадаємо, що Лорак після примирення з екс-чоловіком Муратом поділилася своїм щастям: "знову обручалку одягла".

Як повідомляла Politeka, Ані Лорак підігріла чутки про таємне весілля, засвітивши обручку: "кохана дівчинка! Щастя і...".

Також Politeka писала, що томна Лорак відчинила сорочку, розбурхавши прозорим мереживом: "Кароліна, ну не можна так!".