Украинская певица Ани Лорак, которая живет и строит карьеру в России, впечатлила романтичным образом с книжкой

Как пишет Politeka.net, у себя в Инстаграм певица опубликовала очень теплое уютное фото. Каролина сидела на диванчике закутавшись в удлиненный пиджак. Певица была при параде: ее волосы ровно спадали на плечи, а на лице красовался яркий макияж. В руках у звезды была книжка.

«Книга – лучший друг, который всегда с тобой рядом. Можно отключиться от внешних дел, пообщаться с автором, получить знания и пищу для размышлений. Информация нас объединяет», - подписала фото певица.

В комментариях знойной красотке оставили массу теплых слов. Не обошлось и без шуток.

«Очень хотелось бы прочитать вашу книгу», «Мы до сих пор вашу ждём», «Каролина, какая вы красивая», «Каролина, переверни книгу🤣🤣», «Какая вы уютная, было бы так здорово если бы вы написали книгу, вы такая мудрая и позитивная девушка, очень бы хотелось почитать ваши мысли», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Ани Лорак показала себя в машине с необычного ракурса. Как известно, недавно певица летала с гастролями в Турцию и даже устраивала прогулку по улицам Стамбула.

Напомним, что Лорак после примирения с экс-мужем Муратом поделилась своим счастьем: "Опять обручалку надела".

Как сообщала Politeka, Ани Лорак подогрела слухи о тайной свадьбе, засветив обручальное кольцо: "Любимая девочка! Счастья и...".

Также Politeka писала, что томная Лорак распахнула рубашку, взбудоражив прозрачным кружевом: «Каролина, ну нельзя так!».