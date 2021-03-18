Публіка впевнена, що співачка Ані Лорак вийшла заміж потай від усіх

Як передає Politeka.net, 42-річна зірка опублікувала цікаве фото в своєму мікроблозі в Instagram, на якому позувала в спокусливому образі у ванній.

Так, Кароліна постала в молочній сорочці та чорній мереживний комбінації. Але головною "родзинкою" її вбрання стала одна маленька деталь: на безіменному пальці правої руки співачки уважні користувачі розгледіли обручку. Дівчина, ніби спеціально поклала руку так, щоб ненавмисно засвітити цю особливу прикрасу.

"Стань щасливішою, чуєш, але не за всяку ціну, якщо третій зайвий...", - зірка залишила загадковий підпис.

Чутки про заміжжя Лорак з'явилися ще кілька місяців тому, а тепер вона відкрито натякає на своє щастя в особистому житті.

Раніше звучали домисли, що Кароліна повернулася до свого колишнього чоловіка - турецького бізнесмена Мурата Налчаджіоглу, від якого у неї дочка. Тим більше, що вони недавно з'явилися разом на вечірці у Філіпа Кіркорова. А тепер співачка відпочиває в Туреччині, де, власне, й було зроблено провокаційне фото у ванній.

Правда, дані чутки навряд чи підтвердяться, так як Мурат не приховує свої романтичні стосунки з візажисткою з Києва.

Примітно, що рік тому Кароліна вже підігрівала інтерес, також засвітившись нібито з обручкою. Тоді дівчині приписували роман з молоденьким сануд-продюсером Єгором Глібом. Але офіційних коментарів від артистки так і не надійшло.

Тим часом, користувачі з ентузіазмом обговорюють можливу подію:

"Улюблена дівчинка!!!! Щастя і здоров'я!!!! 😍😍"; "Нехай в цьому році прийде в Ваш будинок казка і диво!!! І головне, щоб ви були єдиною для нього і не повторюваною!!!🔥".

Нагадаємо, Лорак після примирення з екс-чоловіком Муратом поділилася своїм щастям: "знову обручалку одягла"

Також Politeka писала, що Ані Лорак в образі пацанки засвітилася на батьківщині екс-чоловіка Мурата, відео вже в мережі: "прям зливаєтеся з ним".