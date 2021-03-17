Популярная украинская певица Ани Лорак рассказал о счастье, показав фото в пикантном образе прямо из ванной

Как сообщает Politeka.net, 42-летняя звезда, которая уже давно живет и работает в России, поделилась новым постом на своей странице в Инстаграм. В публикации она решила процитировать собственную новую песню.

«Стань счастливей, слышишь,

но не любой ценой,

если третий лишний…», - написала звезда.

Этот отрывок Лорак проиллюстрировала новым фото, сделанным в ванной. На снимке певица предстает перед зрителями в довольно провокационном образе: на ней белая шелковая рубашка, которую звезда расстегнула и приспустила с одного плеча. Под ней проглядывается соблазнительный кружевной топ на тонких бретельках, под которым видно нижнее белье Лорак.

Ноги певица решила оставить обнаженными, будто нарочно дразня поклонников.

Фанаты Лорак тут же отреагировали на ее пост.

«Роскошная», «Ваууу, это бомба», «Какие сильные слова... ай, какая красивая!», «О господи какая красотка», «Шикарная, такая чувственная», «Ох, ничего себе!», «Каролина, вы невероятная красотка, с каждым днем всё краше», «Роскошна впрочем как всегда», «Каролина, ну нельзя так, нельзя!», «Без тюнинга была красивее и естественнее. Бог одарил красотой зачем что то менять если и так шикарно», - пишут люди

Напомним, довольная Лорак после отдыха в Стамбуле озадачила "новым" лицом: "Какие губы...".

Как сообщала Politeka, Лорак после примирения с экс-мужем Муратом поделилась своим счастьем: "Опять обручалку надела".

Также Politeka писала, что Ани Лорак в образе пацанки засветилась на родине экс-мужа Мурата, видео уже в сети: "прям сливаетесь с ним".