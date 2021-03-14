Украинская певица Ани Лорак посетила родину бывшего мужа Мурата Налчаджиоглу
Поп-исполнительница прилетела в Турцию на гастроли, а потом прогулялась улицами Стамбула. Соответствующее видео размещено на ее личной странице в
На кадрах можно увидеть, как Ани Лорак устроила прогулку по старому городу, где попробовала турецкую лепешку, далее она побывала на рынке и побаловала себя местными сладостями, а также выпила фирменный кофе в кафе за столиком.
Каролина (настоящее имя певицы) была одета по молодежному: в темной дутой жилетке, спортивных штанах, кроссовках и кепке, а лицо она спрятала за солнцезащитными очками и маской.
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«Удивительный город: теплый, душевный, радушный... Это путешествие было коротким, но очень насыщенным😉», - поделилась впечатлениями певица.
К слову, Ани Лорак дала концерт в Турции. Компанию на сцене ей также составил российский певец Григорий Лепс, с которым она выступила вместе на вечеринке.
Поклонники засыпали звезду комплиментами, отметив, что она, как солнышко, зарядила позитивом на весь день.
" Это видео очень подняло настроение! 😻", "Так нравится это видео! 😻Заряд настроения обеспечен на целый день, спасибо огромное", "Вы как солнышко, прям сливаетесь с ним☺️🌞 Такая же солнечная, радостная, яркая вы!!!! ❤️", - высказались они.
Напомним, 42-летняя Ани Лорак впечатлила дерзким образом в красном: "Что же мучаете нас?".
Как сообщала Politeka, 42-летняя Ани Лорак счастлива и больше не одинока, фото нежностей: "Мой защитник".
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