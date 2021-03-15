Певица Ани Лорак после новостей о примирении с экс-мужем Муратом Налчаджиоглу засветилась в Стамбуле в обручальном кольце
Как передает Politeka.net, в своем Инстаграм певица разместила небольшое видео воскресной прогулки по Стамбулу, назвав день "особенным".
"Мои любимые, в это особенное воскресенье поделюсь с вами своим весенним Стамбулом❤️. Удивительный город: теплый, душевный, радушный... Это путешествие было коротким, но очень насыщенным😉", - написала звезда в посте под видео.
В кадрах Ани Лорак в подростковом наряде - кроссовках, спортивных штанах, и куртке безрукавке, в кепи и солнечных круглых очках, прогулялась по магазинчикам с восточными сладостями, выпила кофе, и позировала на фоне главного храма и достопримечательности Стамбула.
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Певица была в радостном, по-детски веселом настроении. Поклонники сразу заметили, что на безымянном пальце певицы появилось обручальное кольцо, и задались вопросом, что бы это могло значить.
"Опять обручалку надела", "Когда сошлась с бывшим", "Вы как солнышко, прям сливаетесь с ним☺️🌞 Такая же солнечная, радостная, яркая вы!!!! ❤️❤️ Каролина, видео очень классное! Побольше бы таких!! Поясните любопытным, пожалуйста, кольцо - это новые отношения???😍", "Каролина, у Вас снова появилось кольцо на безымянном пальце и глаза светятся))) неужели Вы Мурату сделали такой подарок - прощение?", - поинтересовались поклонники.
Однако их вопрос так и завис в воздухе, звезда на них не ответила. Однако не так давно мы писали, что на вечеринке у Киркорова и Натальи Гордиенко, которые будут представлять Молдову на Евровидение в Роттердаме, Ани Лорак засветилась в сопровождении Мурата. Парочка выглядела счастливой, позировали и ходили под ручку, в сети предположили, что Ани простила экс-мужа.
Напомним, что Ани Лорак объявилась на вечеринке с экс-мужем Муратом, простила изменщика: "Через месяц будет..."
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