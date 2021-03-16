Украинская певица Ани Лорак показала себя в машине с необычного ракурса

Несколько дней назад известная исполнительница показала, как прилетела в Турцию на гастроли, а потом прогулялась улицами Стамбула. После этого звезда показала также свою дочь, а затем продемонстрировала жаркий концертный образ.

Как выяснилось, на родину бывшего мужа певица приехала не просто так, она также успела дать концерт и взбудоражила смелым образом. По завершению своего выступления Лорак показала себя в машине, где часто снимает короткие видео для привлечения внимания.

В этот же раз звезда несколько озадачила видом, ведь покрутилась на камеру в светлом плаще, всячески пытаясь показать, как выглядит ее лицо, в особенности припухлые губы. Из-за неудачного ракурса, а также попыток Каролины показать измененную форму губ после уколов красоты, артистка оказалась сама на себя непохожей.

Также Ани Лорак устроила прогулку по старому городу, где попробовала турецкую лепешку, далее она побывала на рынке и побаловала себя местными сладостями, а также выпила фирменный кофе в кафе за столиком.

" Это видео очень подняло настроение! 😻", "Так нравится это видео! 😻Заряд настроения обеспечен на целый день, спасибо огромное", "Какие губы, как же она улыбается..." "Вы как солнышко, прям сливаетесь с ним☺️🌞 Такая же солнечная, радостная, яркая вы!!!! ❤️", - высказались фанаты.

Напомним, 42-летняя Ани Лорак впечатлила дерзким образом в красном: "Что же мучаете нас?".

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