Публика уверена, что певица Ани Лорак вышла замуж втайне ото всех

Как передает Politeka.net, 42-летняя звезда опубликовала любопытное фото в своем микроблоге в Инстаграм, на котором позировала в соблазнительном образе в ванной.

Так, Каролина предстала в молочной рубашке и черной кружевной комбинации. Но главной "изюминкой" ее наряда стала одна маленькая деталь: на безымянном пальце правой руки певицы внимательные пользователи разглядели кольцо. Девушка, будто специально положила руку так, дабы нечаянно засветить это особенное украшение.

"Стань счастливей, слышишь, но не любой ценой, если третий лишний…", - звезда оставила загадочную подпись.

Слухи о замужестве Лорак появились еще несколько месяцев назад, а теперь она открыто намекает на свое счастье в личной жизни.

Ранее звучали домыслы, что Каролина вернулась к своему бывшему мужу - турецкому бизнесмену Мурату Налчаджиоглу, от которого у нее дочь. Тем более, что они недавно появились вместе на вечеринке у Филиппа Киркорова. А теперь певица отдыхает в Турции, где, собственно, и было сделано провокационное фото в ванной.

Правда, данные слухи вряд ли подтвердятся, так как Мурат не скрывает свои романтические отношения с визажисткой из Киева.

Примечательно, что год назад Каролина уже подогревала интерес, также засветившись якобы с обручальным с кольцом. Тогда девушке приписывали роман с молоденьким сануд-продюсером Егором Глебом. Но официальных комментариев от артистки так и не поступило.

Тем временем, пользователи с энтузиазмом обсуждают возможное событие:

"Любимая девочка!!!! Счастья и здоровья!!!! 😍😍"; "Пусть в этом году прийдет в Ваш дом сказка и волшебство!!! И главное, чтобы вы были единственной для него и не повторимой!!!🔥".

Напомним, Лорак после примирения с экс-мужем Муратом поделилась своим счастьем: "Опять обручалку надела"

Также Politeka писала, что Ани Лорак в образе пацанки засветилась на родине экс-мужа Мурата, видео уже в сети: "прям сливаетесь с ним".