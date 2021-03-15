Співачка Ані Лорак після новин про примирення з ексчоловіком Муратом Налчаджіоглу засвітилася в Стамбулі в обручці

Як передає Politeka.net, у своєму Instagram співачка розмістила невелике відео недільної прогулянки по Стамбулу, назвавши день "особливим".

"Мої улюблені, в цю особливу неділю поділюся з вами своїм весняним Стамбулом❤️. Дивовижне місто: теплий, душевний, привітний... Ця подорож була короткою, але дуже насиченою😉", - написала зірка в пості під відео.

У кадрах Ані Лорак в підлітковому вбранні - кросівках, спортивних штанях, і куртці безрукавці, в Кепі та сонячних круглих окулярах, прогулялася по магазинчиках зі східними солодощами, випила каву, і позувала на тлі головного храму і пам'ятки Стамбула.





Співачка була в радісному, по-дитячому веселому настрої. Шанувальники відразу помітили, що на безіменному пальці співачки з'явилося обручку, і задалися питанням, що б це могло означати.

"Знову обручку одягла", "коли зійшлася з колишнім", "Ви як сонечко, прям зливаєтеся з ним️ ️ Така ж Сонячна, радісна, яскрава ви!!!! ❤ ️ ❤ ️ Кароліна, відео дуже класне! Побільше б таких!! Поясніть тим хто цікавиться, будь ласка, кільце - це нові відносини???😍 ", "Кароліна, у Вас знову з'явилося кільце на безіменному пальці і очі світяться))) невже ви Мурату зробили такий подарунок - прощення?",- поцікавилися шанувальники.

Однак їх питання так і завис в повітрі, зірка на них не відповіла. Однак не так давно ми писали, що на вечірці у Кіркорова і Наталії Гордієнко, які представлятимуть Молдову на Євробачення в Роттердамі, Ані Лорак засвітилася в супроводі Мурата. Парочка виглядала щасливою, позували і ходили під ручку, в мережі припустили, що Ані пробачила ексчоловікові.

Нагадаємо, що Ані Лорак з'явилася на вечірці з екс-чоловіком Муратом, пробачила зрадника: "через місяць буде..."

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Також Politeka писала, що щаслива Лорак в ультракороткій сукні з ниточок засвітила зайве на батьківщині екс-чоловіка: "відпускайте образи"