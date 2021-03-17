Популярна українська співачка Ані Лорак розповів про щастя, показавши фото в пікантному образі прямо з ванної

Як повідомляє Politeka.net, 42-річна зірка, яка вже давно живе і працює в Росії, поділилася новим постом на своїй сторінці в Instagram. У публікації вона вирішила процитувати власну нову пісню.

"Стань щасливіше, чуєш,

але не за всяку ціну,

якщо Третій зайвий...", - написала зірка.

Цей уривок Лорак проілюструвала новим фото, зробленим у ванній. На знімку співачка постає перед глядачами в досить провокаційному образі: на ній біла шовкова сорочка, яку зірка розстебнула і приспустила з одного плеча. Під нею проглядається спокусливий мереживний топ на тонких бретельках, під яким видно нижню білизну Лорак.

Ноги співачка вирішила залишити оголеними, ніби навмисне дражнячи шанувальників.

Фанати Лорак тут же відреагували на її пост.

"Розкішна", "Ваууу, це бомба", "які сильні слова... Ай, яка красива!", "О господи яка красуня", "шикарна, така чуттєва", "Ох, нічого собі!", "Кароліна, Ви неймовірна красуня, з кожним днем все красивіше", "розкішна втім як завжди", "Кароліна, ну не можна так, не можна!", "Без тюнінгу була красивіше і природніше. Бог обдарував красою навіщо щось міняти якщо і так шикарно", - пишуть люди

Нагадаємо, задоволена Лорак після відпочинку в Стамбулі спантеличила "новим" обличчям: "Які губи...".

Як повідомляла Politeka, Лорак після примирення з екс-чоловіком Муратом поділилася своїм щастям: "Знову обручалку одягла".

Також Politeka писала, що Ані Лорак в образі пацанки засвітилася на батьківщині екс-чоловіка Мурата, відео вже в мережі: "Прям зливаєтеся з ним".