Співак і музикант Володимир Дантес випустив незвичайний кліп, який зняв у себе з Надею вдома

Український співак сьогодні презентував новий кліп на пісню Sasha. У ролику артист вирішив виконати під гітару свою пісню, проте робив він це при цьому перебуваючи в різних кімнатах однієї квартири, в тому числі у ванній і туалеті. Багато хто звернув увагу на те, що чоловік заспівав, сидячи на унітазі.

Пісня була написана близько року тому, потрібно було тільки вставити пропущене ім'я. Причому колега артистка Маша Єфросиніна жартома заявила, що треба було назвати композицію «Маша», а не так, як вийшло.

"Ще три роки тому я був щільно пов'язаний з подорожами, їжею і реаліті шоу. Сьогодні ось випускаю вже п'яту пісню і не планую зупинятися. Більше кайфу від того, що ти можеш фізично відчути, почути свою роботу, може бути тільки від того, що ви слухаєте, любите і діліться треками.

Про трек: йому вже близько року. Склав я його підбираючи і граючи на гітарі 5'nizza. Наспівував собі під ніс " Забудь все, що було раніше...", але просилося ім'я. Ви мені, до речі, і допомогли вирішити, що це буде Саша)) а дописати трек допоміг @realpotap .

Трек про складні розставання і необдумані вчинки у перукарів) Думаю, у кожної з вас з'являлися думки, щось в собі змінити: зробити татуювання, пірсинг або з довгих зробити каре, після невдалих відносин😏»,-написав Дантес.

Шанувальники також відреагували:

"Як же мені подобаються твої останні кліпи!!! Як це все фірмово! Вітаю з прем'єрою!; Розрив; я був в цьому туалеті🙌; Круто🔥 але якби я зробила кліп в квартирі, локацій було б всього дві🥲; який же ти неймовірно крутий!; А чо не Маша😮; ось і рум тур під'їхав😂 🔥; швидко розкажи людям правду! Саші не існує😂; робити каре це ритуал))❤️; круті луки!🔥».

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