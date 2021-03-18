Певец и музыкант Владимир Дантес выпустил необычный клип, который снял у себя с Надей дома

Украинский певец сегодня презентовал новый клип на песню Sasha. В ролике артист решил исполнить под гитару свою песню, однако делал он это при этом находясь в разных комнатах одной квартиры, в том числе в ванной и туалете. Многие обратили внимание на то, что мужчина спел, сидя на унитазе.

Песня была написана около года назад, нужно было только вставить пропущенное имя. Причем Коллега артистка Маша Ефросинина в шутку заявила, что надо было назвать композицию «Маша», а не так, как вышло.

«Еще три года назад я был плотно связан с путешествиями, едой и реалити шоу. Сегодня вот выпускаю уже пятую песню и не планирую останавливаться. Больше кайфа от того, что ты можешь физически ощутить, услышать свою работу, может быть только от того, что вы слушаете, любите и делитесь треками.

Про трек: ему уже около года. Сочинил я его подбирая и играя на гитаре 5’nizza. Напевал себе под нос "Забудь все, что было раньше...", но просилось имя. Вы мне, кстати, и помогли решить, что это будет Саша)) А дописать трек помог @realpotap .

Трек про сложные расставания и необдуманные поступки у парикмахеров) Думаю, у каждой из вас появлялись мысли, что-то в себе изменить: сделать татуировку, пирсинг или из длинных сделать каре, после неудачных отношений😏», - написал Дантес.

Поклонники также отреагировали:

«Как же мне нравятся твои последние клипы!!! Как это всё фирменно! Поздравляю с премьерой!; Разрыв; я был в этом туалете🙌; Круто🔥 но если бы я сделала клип в квартире, локаций было бы всего две🥲; Какой же ты невероятно крутой!; А чо не Маша😮; Вот и рум тур подьехал😂🔥; Быстро расскажи людям правду! Саши не существует😂; Делать каре это ритуал))❤️; Крутые луки!🔥».

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