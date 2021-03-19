Підопічна Дмитра Монатіка, співачка Ліда Лі вміло перевтілилася в зірку мюзиклу
Як пише Politeka.net, в Instagram шоу "Ліпсінк батл" з'явився анонс майбутнього шоу, в якому візьме участь Ліда Лі. Дівчина пародіюватиме героїню Кетрін Зета Джонс з мюзиклу «Chicago». Правда, для співачки вибрали сріблясте плаття, хоча Джонс у фільмі була в чорній сукні. Це не перший раз, коли костюмери шоу повністю не дотримуються образу.
На фото Ліда Лі стиснула бюст в декольте, розбурхавши фантазію шанувальників.
"Вже цієї суботи підкорювати серця глядачів на #шоуззірковихпародій буде співачка Lida Lee, яка приміряє образ з мюзиклу "Chicago" та її колега, співачка україно-болівійського походження Michelle Andrade, яка перетвориться на Рікі Мартіна.
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Спеціально для видовищної постановки Lida вперше у своєму житті буде літати під стелею знімального павільйону. Чекаєш?",- підписали колаж автори аккаунта.
У коментарях молодій співачці залишили масу приємних слів. Не обійшлося і без критики.
"Добре, що Діма їй допоміг. Вона чудова", "яка талановита", «Ого», «вогонь», "Вау", "Ну що її тепер скрізь пхають?", "Монатік постарався», «яка красива», "з довгим волоссям була краще", - пишуть користувачі Мережі.
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