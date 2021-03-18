Популярна модель, і телеведуча, дружина актора Дмитра Ступки Поліна Логунова похвалилася ідеальною фігурою

Як повідомляє Politeka.net, на своїй сторінці в Instagram знаменитість показала, як виглядає зараз, дефілюючи в тренажерному залі в білизні в сіточку і високих ботфортах.

Логунова похвалилася ідеальною фігурою, на розміщеному в соцмережі відео, замість одягу, Поліна прикрила груди рукою. На додаток до образу, Поліна одягла блискучий чокер на шию.

"Привіт, світ!", - написала Логунова.

Красуня користується популярністю, в арсеналі у моделі понад 140 тисяч шанувальників. Фанати здивувалися, побачивши таку красу, прокоментувавши фото, назвавши дівчину дуже красивою і просто шикарною.

"Шикарна жінка 🔥", "Найголовніше, що комент чоловіка Поліни 🔥, а думка інших я думаю нафіг нікому не потрібно😂 😂", "Поліна красуня😍", "Це шок--а де Дупа🔥 🔥", "Бозна що, з собою зробила, раніше була краще. А зараз як анорексічка. Вертайся назад.", "Дико перепрошую, а де взяти такі ноги? Дууже нааадаааааа)😍", "Шикарна🔥 🔥 🔥 ноги просто захват 😍 дуже гарна дівчина, і сила характеру в неї неймовірна 👏".

Однак, не всім сподобався образ Поліни, критики помітили, що у дівчини "немає" п'ятої точки, та й взагалі вона виглядає занадто худою. Логунова не стала мовчати, і закрила рот всім, хто не став співати їй дифірамбів. Модель вирішила, що всі, хто висловлює думку і незадоволений її виглядом, просто не хочуть працювати над собою, "жирні кури", називає опонентів дівчина. На жаль, коментарі "злих" шанувальників і свої "відповіды" Поліна почистила.

Однак коментар від мужчини, де він назвав Поліну "анорексичкою", все ж залишила, прокоментувавши:

"Повертайся до своєї доярки і не повзай по моїй сторінці, чепушило".

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