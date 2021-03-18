Українська співачка, зірка "Х-фактора" і "Голосу країни" Ірина Бояркіна поділилася пікантним відео з одним з тренерів шоу

Як пише Politeka.net, у себе в Instagram дівчина опублікувала відео, яке сама зняла за лаштунками шоу. Поруч з ефектною блондинкою стояв Олег Винник, який став закидати її компліментами.

"Я хочу тобі сказати, що ти фантастична. Ти знаєш, що ти робиш. І не гаєш час", - прошепотів Винник практично на вушко молодій красуні.

Ірина не залишилася в боргу і віддячила тренеру.

"Кожен тренер 11-го сезону шоу @goloskrainy_official неймовірно тепло і прихильно до мене поставився, дуже підтримав мене на проекті. У тому числі і @olegg.vynnyk - один з найпопулярніших артистів України. Олег, я щаслива чути від Вас такі щирі слова підтримки, це мене дуже надихає, і я обіцяю, що ні в якому разі не зупинюся на досягнутому, а буду рухатися тільки вперед до своїх мрій, з любов'ю в серці", - зазначила Ірина.

У коментарях під постом шанувальники залишили масу цікавих відгуків.

«Вітаю. Правда, нічого не чути.. А, якщо серйозно, то ніхто з тренерів не заспіває твою нову пісню краще, ніж ти», «щось у мене закрадується таке враження, що ти вже зробила те, навіщо туди прийшла», «подяка, Олегу, за ці слова)», - пишуть люди.

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