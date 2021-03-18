Учасниця шоу "Холостяк" Даша Ульянова показала себе і поскаржилася на те, що відбувається

На фото Ульянова позувала в маейку, під якою не виявилося білизни, тому можна побачити дещо, що зазвичай дівчата не показують. Доповнила образ Даша стильною асиметричною спідницею, а зверху можна побачити куртку, яку дівчина зняла, залишивши її на одній руці. Красуня здалася перед дзеркалом, знімаючи себе на телефон і хвалячись пікантним чином. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Ну який локдаун. Я ж тільки почала худнути", - написала красуня під фото.

Фанати не ставили лайки і не писали Коментарі, але зазвичай зірку засипають компліментами:

"Кайф", "дуже красиво", " ось так виглядає естетика. Жіноча краса", "дуже люблю", "Вау", "ось вона яка, дівчина - весна", "ви незрівняна красуня", "отрута", "Боже, як це красиво", "це просто вогонь", "ідеальна", "дуже естетично", "яка вогняна красуня".

Ми писали, що переможниця проекту "Холостяк" Даша Ульянова показала, як займається стретчингомю.

На кадрах Ульянова здалася в колготах і чорному топі. Дівчина лежала на підлозі, рухаючи ногами, а після цього піднявшись. Даша прямо ніжилася і отримувала задоволення, вигинаючись краще кішечки.

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