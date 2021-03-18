Популярна українська співачка Настя Каменських похвалилася відразу двома сміливими образами

Останнім часом артистка все частіше змінює образи, щоб привернути увагу до себе. При цьому знаменитість намагається підкреслювати стрункість своєї фігури максимально і уникає критики, коли комусь здається, що вона вибрала неправильний ракурс.

Цього разу в розділі Сторі Настя поділилася невеликими відео з демонстрацією відразу декількох своїх нарядів. Першим стало плаття червоного кольору зі спущеними бретелями і досить обтягуючої форми, особливо на талії через що знаменитість зробила на цьому акцент.

А на другому відео співачка вже показала себе у вільних розмірів брючному костюмі невдалої форми і довжини. Оскільки наряд був дійсно великий для Каменських, він буквально висів на її фігурі, приховуючи форми. Настя не могла вибрати між двома луками і попросила фанатів проголосувати. Як виявилося, багато хто не оцінили саме брючний наряд Каменських.

Також сьогодні Настя представила довгоочікуваний кліп "дівчатка рулять":

"Це той красивий, захоплюючий, сексуальний світ, в якому живе кожна з нас. Вона знаходиться в гармонії з собою і насолоджується кожним моментом", – підписала ролик знаменитість.

Користувачі не змогли залишитися байдужими:

"Не чіпай руками мій гліттер-геніально!!! 🤩 ; Настя і Леся в одному кліпі. Що може бути крутіше?))😍; занадто швидко переключаються кадри, аж очі захворіли; мене дуже бентежить, що весь перерахований в пісні алкоголь я знаю; Настя це Шедевр!!!🥰 ; Настя-жіноче обличчя української музичної культури! Дуже гарне обличчя); Леська бомба! Дуже класна; не слухай тих хто кажуть що це дурниця; Просто естетичне задоволення!».

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