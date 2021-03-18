Пішов з життя актор Генрі Дерроу, який виконав роль, що запам'ятовується, в культовому серіалі "Санта-Барбара"
87-річний американський актор пуерторіканського походження помер 14 березня, про що повідомив у соцмережах його агент Майкл Драксман.
Точна причина смерті Генрі не розкривається, проте його представник зазначив, що актор відійшов у інший світ в силу «природних причин».
Дерроу зіграв Рафаеля Кастільо в культовому серіалі «Санта-Барбара» і навіть отримав за цю роль статуетку «Еммі».
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Ще однією відомою роботою актора стала роль детектива Менні Куїнлана в серіалі 70-х "Гаррі О".
Крім того, Дерроу запам'ятався багатьом як перший латиноамериканець, який виконав роль культового героя Зорро на телебаченні. Він був дуже популярний в Пуерто-Ріко, звідки родом були його батьки.
Дерроу почав грати ще у вісім років, а на екранах став з'являтися з 1959 року. Всього на його рахунку близько 150 ролей у фільмах і серіалах.
Раніше ми писали про те, що 15 березня помер відомий американський актор Яфет Котто, який зіграв лейтенанта поліції Аль Джарделло в «вбивстві: життя на вулиці», космічного мандрівника в «чужому» і суперлиходія в «Живи і дай померти».
Йому був 81 рік.
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