Ушел из жизни актер Генри Дэрроу, исполнивший запоминающуюся роль в культовом сериале «Санта-Барбара»

87-летний американский актер пуэрториканского происхождения скончался 14 марта, о чем сообщил в соцсетях его агент Майкл Драксман.

Точная причина смерти Генри не раскрывается, однако его представитель отметил, что актер отошел в мир иной в силу «естественных причин».

Дэрроу сыграл Рафаэля Кастильо в культовом сериале «Санта-Барбара» и даже получил за эту роль статуэтку «Эмми».

Еще одной известной работой актера стала роль детектива Мэнни Куинлана в сериале 70-х «Гарри О».

Кроме того, Дэрроу запомнился многим как первый латиноамериканец, который исполнил роль культового героя Зорро на телевидении. Он был очень популярен в Пуэрто-Рико, откуда родом были его родители.

Дэрроу начал играть еще в восемь лет, а на экранах стал появляться с 1959 года. Всего на его счету около 150 ролей в фильмах и сериалах.

Ранее мы писали о том, что 15 марта скончался известный американский актер Яфет Котто, сыгравший лейтенанта полиции Аль Джарделло в «Убийстве: жизнь на улице», космического путешественника в «Чужом» и суперзлодея в «Живи и дай умереть».

Ему был 81 год.

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