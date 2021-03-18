Одне з найпопулярніших гумористичних шоу "Дизель Студіо" підготувало нові жартівливі номери-пародії на українські шоу, що полюбилися глядачам
Як передає Politeka.net, в Instagram-пабліку, який присвячений новинам "Дизель Студіо", з'явилася добірка фото - кадри нових номерів пародій на гіпершоу "Маска".
"Світовий формат шоу "Маска" припав до душі українському глядачеві. Ми як завжди в тренді та приготували для вас номер-відкриття в стилі цього шоу. Актори на сцені в складних костюмах, а глядачі в залі в ролі зіркових детективів", - написали в описі до номерів.
Також уточнили, що детективам належить дізнатися, хто ховається за масками с*ксуальной хрюшки, Джо Байдена і директора "Укрпошти".
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Фанати гумористичного шоу зацікавилися новим номером, і з задоволенням прокоментували побачені фото:
"Кльові костюми!!! 👏 👏 🔥 🔥 🔥 ", "Це буде краще оригіналу! 😂 🔥 ", "Я б теж взяв участь, до речі під маскою жабеняти ховається..", "Круто як завжди, Всі при дуууже красиві😂😂😂😍😍😍😍😍😍😍😍😍👏👏", - написали фанати.
Варто сказати, що "Дизеля" підготували також пародію на інше шоу, не менш популярне, це"Майстер Шеф". Забавні імена героїв і пародії на шоу сподобалися фоловерам.
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