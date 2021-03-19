Відома американська актриса і співачка Дженніфер Лопес у джинсовій сукні підкреслила свої найкращі місця
Після того, як стало відомо, що популярна виконавиця розлучилася з Алексом Родрігесом, до її життя знову з'явився великий інтерес серед фанатів і папараці, адже артистка ніяк заяву не коментує і подробиць не говорить.
Тому фанати лише публікують фото з Лопес в різних нарядах і образах, відзначаючи найвдаліші з них.
Як можна помітити, Дженніфер Лопес присвячують догляду за собою не менше години в день. Сюди входять процедури для обличчя і тіла. На фото добре видно, що пружна шкіра Лопес дійсно чудова, а виглядає вона років на двадцять молодше свого віку.
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У короткому простому платті зі світло-синьої джинсової тканини Лопес підкреслила найкращі місця і, кокетливо вигнувшись, також хвалилася зоною декольте.
У такому вигляді Лопес може собі це дозволити з легкістю, адже вигляд у неї просто відмінний. Цікаво, що для пружності тіла, Лопес регулярно використовує кокосове масло, яке живить шкіру, зберігає її пружність і запобігає появі розтяжок.
Фатальна фотосесія в червоній сукні з Лопес була не менш популярна раніше. Адже частина наряду виявилася навмисно відкинута, щоб можна було побачити форми Дженніфер, яка позувала без білизни, виставляючи напоказ найцікавіше:
"Тобі потрібен мексиканець, знову в пошуку чоловіка; прекрасна самотня дама; прекрасний бог благословить тебе і твою сім'ю; ніякий чоловік не потрібен🔥 Джен обпалює😍; шкодую, що чув про твій розкол з Родом; так що залишайся сильною леді; шокований, почувши сумні новини Дженніфер про тебе і А роді. Він пошкодує! Думаю о тебе. Люблю тебе завжди. Будь сильною, Дженніфер ❤❤", - написали фанати.
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