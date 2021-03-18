Репер Олексій Потапенко (Потап) разом зі своїм другом Позитивом зняли пародію на новий кліп Насті Каменських
Як пише Politeka.net, у себе в Instagram Потап опублікував кумедний ролик, який викликав справжній фурор в мережі. Як відомо, у Каменських вийшла довгоочікувана прем'єра весняного треку під назвою «Дівчатка рулять». У кліпі зірки знялися її подружки, а також такі зірки як Даша Астаф'єва і Леся Нікітюк. Знялася в кліпі і дружина Позитива Анна.
Потап з Позитивом вирішили познущатися над прем'єрою. Позитив став пародіювати танці Лесі Нікітюк, а Потап намагався станцювати тверк. Закінчилося все тим, що в кадр увійшла Леся Нікітюк і розігнала їх сумкою. Зірки, які отримали наганяй, віддалилися з кадру, залишивши місце для ефектної Лесі. Зірка не розгубилася і почала танцювати під новий хіт.
"Дівчатка рулять", - коротко підписав відео Потап.
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У коментарях артистам залишили масу відгуків. Шанувальникам сподобався жарт.
"Топ", "Аааа, кращі", "це самий класний танець під цю пісню, який я бачила", "вогонь", "Нікітюк взагалі топ", "божевільні", "Потап молодець!! Тверк вогонь", "Пазик кращий", "Нікітюк як завжди найкраща", - пишуть користувачі Мережі.
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