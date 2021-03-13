Відомий український артист Олексій Потапенко (Потап) розповів, як вони з коміком Євгеном Кошовим "наглядають" одне за одним

Про це повідомляє Politeka з посиланням на сторінку Кошового у соцмережі.

Так, в акаунті артиста з'явилось фото, на якому він позує разом з Кошовим за лаштунками "Ліги сміху".

"Ми вже в такому віці і статусі, що наглядаємо одне за одним з @evgenii.koshevoi на @ligasmeha", - йдеться в повідомленні.

На новому фото артисти виглядають досить солідно - вони одянені в костюми та позують із дуже серйозними виразами обличчя. На Потапі можна побачити білу сорочку і темно-синій костюм, а на Кошовому - чорний гольф і коричневий костюм.

"Потап рулить", "Справжні чоловіки", "Клас, ви круті", "Ви такі Біба і Боба на "Лізі сміху", "В якому такому віці? Зараз ось образливо було за вік", "В якому такому? Ну взагалі", - пишуть у коментарях.

Слід зазначити, що шанувальники Потапа завжди миттєво реагують на нові публікації. Фото з Кошовим з'явилось всього годину тому, але вже набрало майже 5 тисяч лайків. Крім того, користувачі активно коментують фото і відео, якими Потап радує своїх фоловерів.

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